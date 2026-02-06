戦時中の水没事故で183人が犠牲となった宇部市の旧長生炭鉱で、海外からのダイバーも参加した大規模な潜水調査が6日からはじまり、遺骨とみられるものを収容しました。 前回＝去年8月の調査では足の骨や頭蓋骨など4つの人骨を初めて収容していました。６日は、2018年にタイで洞窟に取り残されたサッカーチームの少年らを救出したことで知られるミッコ・パーシーさんらが潜水、遺骨とみられるもの