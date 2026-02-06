北海道・門別警察署は2026年2月6日、日高町の会社員の男（38）を暴行の疑いで逮捕しました。男は2月5日午後6時ごろ、日高町の自宅で10歳未満の息子の頭などを両手で押しつける暴行を加えた疑いがもたれています。2月5日、同居する母親から「夫に脅された」と110番通報があり、警察官が駆け付けたところ、今回の容疑が発覚し逮捕に至りました。警察によりますと、10歳未満の息子にけがはなく、相談歴があったかは調査中だということ