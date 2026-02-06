上：Yakult（ヤクルト）1000（宅配商品）、下：Yakult（ヤクルト）1000 糖質オフ（宅配商品）ヤクルト本社は、乳製品乳酸菌飲料ヤクルト1000シリーズの4品、「ヤクルト400W」、「ヤクルトマルチビタミン」の計6品を「ギネス世界記録」（「Y1000」、「Y1000 糖質オフ」のみ、単品ボトルも「ギネス世界記録」認定記念デザインでの展開となる）認定記念パッケージにおいて、3月上旬から9月下旬まで期間限定で販売する。Ｙ１０００（店