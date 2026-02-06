美容室専売メーカーのミルボンは、扱いにくい「くせ・うねり毛」に根元からアプローチし、やわらかくすることで、スタイリングしやすい髪へと導く「suwae（スワエ）」を2月7日に発売し、全国の理美容室向けに展開する。「suwae（スワエ）」は、「毎日のケアで、「ゆとりの朝」へ」をコンセプトに、毎朝ヘアアイロンやドライヤーで手間をかけているくせ・うねり毛の人に向けて、使うたびに髪をやわらかく、扱いやすくするシャンプー