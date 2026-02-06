総合マーケティングビジネスの富士経済は、2025年は、CVSへの販売条件緩和、要指導医薬品のオンライン販売解禁などの改正薬機法の可決・成立、また、OTC類似薬制度見直しの議論などによって注目される市販薬の国内市場を調査した。その結果を「一般用医薬品データブック 2025−2026」にまとめた。その結果、制酸薬や点鼻薬、しみ改善薬などが注目。2026年市場予測（2024年比）では、2025年のプロトンポンプ阻害薬発売が貢献する制