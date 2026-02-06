現地時間2月7日（日本時間8日）にアメリカ・ラスベガスで開催される『UFCファイトナイト・ラスベガス113』で、堀口恭司のUFC復帰第2戦が行われる。この試合を盛り上げるべく、YouTube「U-NEXT格闘技公式」チャンネルで、あす7日正午より前日特番がライブ配信される。【写真】試合直後にプロポーズ！妻・川村那月をお姫様抱っこする堀口恭司RIZINで大活躍した堀口は、昨年11月にUFCに復帰。初戦は強敵ウランベコフを相手に圧勝