トンボ鉛筆は、強力接着のスティックのり「ピットハイパワー」に、フルブラックデザインの「ピットハイパワーSブラック」（ブラックはSサイズのみ。価格は通常品と同じ）（容量10g）を2月12日から定番品としてシリーズに加え、全国の文具店、文具コーナー他で順次発売する。なお、エコマーク商品、グリーン購入法適合商品、グリーントンボ商品（再生プラスチックを製品（糊除く）のプラスチック質量中70％以上使用）となっている。