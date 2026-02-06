ビデオリサーチは、25年12月度のテレビ番組「ポスト数」ランキング(12月1日〜28日)をまとめた。1位は、12月21日に放送されたABCテレビ・テレビ朝日系バラエティ特番『M-1グランプリ2025』で、ポスト数は約47万2千件に上った。『M-1グランプリ2025』優勝のたくろう○2位に2倍以上の差をつけ圧倒このランキングは、X(Twitter)のポストを解析し、コンテンツの“視聴質”を表すサービスであるビデオリサーチの「Buzzビューーン!」を使