お笑いコンビ「おぎやはぎ」が５日深夜放送のＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫおぎやはぎのメガネびいき」に出演。お笑いタレントのケンドーコバヤシの結婚＆第１子誕生に言及した。ケンコバは先月３１日放送のＣＳ放送フジテレビＯＮＥ「ケンドーコバヤシの重大発表！」で、昨年８月に一般女性と結婚していたことを公表。同番組のロケが行われた日の４日前に第１子となる長男が誕生したことも併せて発表した。おぎやはぎ・矢作兼は