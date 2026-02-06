【モデルプレス＝2026/02/06】櫻坂46の武元唯衣が2月5日、自身のブログにて、3月11日リリースの14thシングル「The growing up train」の活動をもって、グループを卒業することを発表。ファンからは衝撃の声が寄せられている。【写真】櫻坂46メンバー、コギャルに劇的変身◆武元唯衣、櫻坂46卒業発表武元は「14枚目シングルの活動をもちまして櫻坂46を卒業します」と発表。「昨年末まで、共に戦った戦友をまるで見送るように過ごし