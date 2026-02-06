俳優ハ・ジョンウがインスタグラムを更新し、近況を伝えた。11歳年下の女優・インフルエンサーのチャ・ジョンウォンとの熱愛が発覚して以降、初の更新とあって注目を集めた。【写真】ハ・ジョンウ恋人の“インフルエンス力”2月6日、ハ・ジョンウは自身のインスタグラムに「溶接用ゴーグル」とコメントを添え、写真を投稿した。公開された写真には、本読み中のハ・ジョンウの姿が収められている。溶接作業時に使用するようなゴーグ