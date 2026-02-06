紅茶ブランドの日東紅茶は、牛乳や炭酸で割るだけで手軽にカフェ気分を楽しめる希釈飲料『日東紅茶 おうちカフェシリーズ』より、新商品「日東紅茶 オリジナルマンゴーラッシーベース 490ml」、「日東紅茶 オリジナルクラフトコーラベース 480ml」を2月23日(月)より新発売する。また、「日東紅茶 オリジナルレモネードベース 490ml」は同日よりリニューアル発売となる。価格は3品とも、希望小売価格で390円(税抜)。【画像を見る】