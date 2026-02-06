「復活愛はナシ！」という人が多いですが、なかには元サヤに戻ってうまくいっているカップルもいます。では「元カノと復縁したい」と強く思ったとき、どんなセリフが彼女の胸に響くのでしょうか。そこで今回は10代から30代の独身女性187名の意見を参考に、「『復活愛』の決め手となった元カレからの告白」を紹介します。【１】将来まですべて見越した覚悟で「君の一生を受け止めたい」「本気さに心が動いた」（30代女性）というよ