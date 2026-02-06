Ｂ１東地区のレバンガ北海道は６日、４日に加入を発表していたＣジョシュア・スミス（３３）との契約を解除したと発表した。４日に札幌入り後、５日のメディカルチェックで異常が判明したため。スミスは、２１０センチの身長と１３８キロの体重を生かしたゴール下での強さが武器。ＮＢＡ下部のＤ（現Ｇ）リーグやフィリピンでのプレー経験を持ち、２０１７年に京都でＢリーグデビュー。１８年から５シーズンは富山でプレーし、