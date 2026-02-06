今日6日、厚生労働省は「インフルエンザに関する報道発表資料」を発表しました。2026年第5週(1月26日から2月1日まで)のインフルエンザの定点あたりの報告数は、警報レベルの30人を上回る30.03人で、前回発表から約1.8倍に増加しました。太平洋側では、この先も空気の乾燥した状態が続き、インフルエンザの感染リスクが高い見込みです。手洗いなど、予防対策を心がけてください。前回の報告に比べインフルエンザが急増今日6日、厚生