俳優でタレントの太川陽介（６７）の最新姿に驚きだ。太川は現在、舞台「風を打つ」に出演し、全国各地をめぐっている。共演する女優・音無美紀子（７６）のインスタグラムに、太川が登場した。音無は「我々が上演中の芝居、『風を打つ』は、水俣の不知火湾で漁を営む一家が舞台になっています。そして、みなさんもよくご存知の公害病指定とされている水俣病の話で、この村で最初に罹（かか）った患者の実在の一家をモデルに