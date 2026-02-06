山形県は6日、県営住宅の家賃算定に誤りがあり、入居する計4世帯で家賃を過大に徴収していたと発表しました。県は対象世帯に謝罪し、還付を進めるとともに再発防止を図るとしています。県によりますと、2025年度の家賃算定作業で誤りが判明し、算定根拠が残る2020年度以降を調査したところ、4世帯で5件の過大徴収が確認されました。過大徴収額の総額は254,200円で、2025年度分が196,600円、2024年度分が57,600円でした。家賃算定