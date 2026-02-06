５日、中国・ラオスそれぞれの国境に近い鉄塔から向かい合って出発し、送電線接続地点に向かう作業員。（ドローンから、モーハン＝新華社記者／彭奕凱）【新華社昆明2月6日】中国雲南省磨憨（モーハン）とラオス・ボーテンの国境で5日、中国・ラオス500キロボルト送電線プロジェクトの中国区間とラオス区間の送電線が物理的に接続し、全線が開通した。中国ラオス鉄道に続き、両国の「一帯一路」共同建設を象徴するプロジェ