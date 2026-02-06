トヨタ自動車は、4月1日付で佐藤恒治社長が退任し、新社長に財務担当の執行役員を務める近健太氏が就任する人事が内定したと発表しました。【映像】佐藤恒治社長の様子佐藤氏は1992年に入社し、2023年4月にいまの豊田章男会長の後任として社長に就任しました。トヨタによりますと、4月1日付で副会長に就任します。トヨタはこのあと午後3時半から記者会見を開きます。詳細が話されるものとみられます。（ANNニュース）