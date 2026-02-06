埼玉県秩父市の山林で発生した山火事は、5日にほぼ消し止められたと発表がありましたが、再び燃え広がりました。県は、自衛隊に災害派遣を要請しました。【映像】消火活動が続く浦山の様子4日に秩父市浦山で発生した山火事は、5日午後、ほぼ消し止められたと発表がありました。しかし、消防によりますと、5日夜、現場に確認に行った消防隊員が炎を確認したため、消火活動を再開しました。現在もヘリなどによる消火活動が続い