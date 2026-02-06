東京・江東区の14階建てマンションで火事がありました。現場から女性が救助されましたが、意識不明の重体です。【映像】現場の様子午前11時ごろ、江東区塩浜で「火が出ている」と119番通報がありました。警視庁などによりますと、これまでに14階建てのマンションの7階の一室およそ10平方メートルが焼けていて、東京消防庁のポンプ車など21台が出動し、現在も消火活動が行われています。この火事で現場から女性1人が救助さ