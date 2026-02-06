日本とハワイで2拠点生活を送るタレントの薬丸裕英（59）が6日、自身のブログを更新。「ハワイに到着」とハワイの自宅に戻ったことを報告し、美しい海岸を望む自宅からの風景を披露した。【写真】「家から海を眺めると不思議と心がリセットされる」ハワイの自宅から望む“絶景”を公開した薬丸裕英「家から海を眺めると不思議と心がリセットされる」といい、ハワイのさわやかな景色を堪能し心安らいだ様子。「ランチは妻が作