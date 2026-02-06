トランプ大統領は、アメリカとロシアの間で唯一残っていた核軍縮の枠組みが失効したことについて、新たな条約の策定に取り組む考えを示しました。【映像】トランプ大統領の投稿アメリカとロシアの間で核兵器や弾道ミサイルの数に制限を設ける新START=新戦略兵器削減条約は、5日に期限を迎えて失効しました。トランプ大統領は5日、新STARTについて、「重大な違反がなされている」と不満を示し、これを延長するよりも将来にわ