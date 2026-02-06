文科省の望月禎初等中等教育局長（左）に、意見書を手渡す日本新聞協会の坂口佳代NIE委員会委員長（中央）＝6日、東京都千代田区（日本新聞協会提供）日本新聞協会は6日、中教審で検討が進む次期学習指導要領に関し、授業での新聞の活用を引き続き明記するよう求める意見書を文部科学省へ提出した。新聞報道が民主主義社会で果たしている役割を教えることも盛り込むよう要望した。意見書では、学校現場でのNIE（教育に新聞を）