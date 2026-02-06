顧客の高齢夫婦宅に放火し、現金を奪ったなどとして、強盗殺人未遂と現住建造物等放火などの罪に問われた元野村証券社員、梶原優星被告（３０）（懲戒解雇）の裁判員裁判の初公判が６日、広島地裁（角谷比呂美裁判長）であった。梶原被告は「殺害しようとしていない」と述べ、起訴内容を一部否認した。起訴状では、梶原被告は２０２４年７月２８日、広島市西区の夫婦宅で妻（当時８４歳）に睡眠作用のある薬物を服用させて昏睡