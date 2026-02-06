4日に埼玉県秩父市で発生した山火事が再び燃え広がっています。一度は鎮圧が発表されましたが、県は6日午前、自衛隊に災害派遣を要請しました。警察と消防によりますと、4日午後3時半ごろ、秩父市浦山の山林で「煙が出ているのを見た」とパトロール中の警察官から119番通報がありました。当初3ヘクタールほどが燃え、およそ24時間後に「鎮圧」が発表されましたが、5日夜、再び燃え広がっているのが確認され、6日の時点で焼損面積は