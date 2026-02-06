私はナオミ。夫のリョウタに娘のサナとのことを任せて数日後、娘の行動が劇的に変わり驚きました。洗面台はきれいに片付き、服も洗濯カゴへ。部屋まで整理整頓されているのです。今まで何を言っても聞かなかったのに、まるで魔法のようです。娘は素っ気ない返事しかしませんが、どうも不思議です。帰宅した夫に尋ねると、「少しずつ改善してるみたいだね」と嬉しそうに答えるだけ。なぜ変わったのかは教えてくれません。一体どんな