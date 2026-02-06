◆ソフトバンク春季キャンプ（6日、筑後）ソフトバンクの柳田悠岐外野手（37）が、ゲリラサイン会を行った。事前にファンには知らされておらず、登場すると歓声が沸き上がり、長蛇の列ができた。柳田は約15分間、147人に一人ずつ声をかけながらサインを書くと「ファンあってのプロ野球なんで」と語った。柳田は調整が一任されているS組で、1日から筑後のファーム施設で汗を流している。柳田悠岐のゲリラサイン会【動画】↓