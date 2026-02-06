¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤?ÆÍ¤­¥Ý¡¼¥º?¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¡©2024Ç¯¤Ë¶¥µ»¤ò°úÂà¤·¤¿¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬?ÊÌ¿Íµé?¤ËÊÑËÆ¡£µ®½Å¤Ê¥ª¥Õ»Ñ¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÉÛÂÞ¤µ¤ó¤Î¤ª¿ÍÊÁ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¼æ¤­¹þ¤Þ¤ì¥é¥¤¥Ö¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦ÉÛÂÞÆÒÂÙ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢21Ç¯Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶õ¼ê½÷»Ò·Á¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿À¶¿å´õÍÆ¤µ¤ó¡£ÉÛÂÞ¤Ë¸ª¤òÁÈ¤Þ¤ìËË¤òÀ÷¤á¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¶¿å¤µ¤ó¤¬¾Ð´é