静岡県は2月6日、県内のインフルエンザ患者数が、再び警報レベルになったと発表しました。 静岡県によりますと、1月26日から2月1日の定点医療機関当たりの平均患者数が43.29人となり、警報レベル（基準値30人）を超えたということです。 県内の今シーズンのインフルエンザの流行は、2025年11月17日～11月25日の1週間に警報レベル（41.26人）となった後、年末年始の期間に警報終息基準値の10人未満となりましたが、20