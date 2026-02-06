元日向坂46で俳優の影山優佳が、6日までに公式インスタグラムを更新し、きのう開業したポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』へ行った様子を伝えた。【写真】ポケパーク カントーを本気で楽しむ影山優佳影山は「ポケパーク カントーついにオープン相棒のフワンテを全身に忍ばせながら、お邪魔させていただきました……！パピモッチに本人格取られそうになってる写真ばかりですがそれも良き……！」とポケパークを