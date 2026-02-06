日本オリンピック委員会（JOC）は6日、公式Xを更新。開幕前の開会式会場の内部を公開した。【写真】「本日開幕！」JOCが公開した開幕前の開会式会場JOCは「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック 本日開幕！」と投稿。開会式のメイン会場となるサッカーの聖地「ミラノ・サンシーロ・オリンピックスタジアム」の外観と内部の写真を公開した。続けて「今大会は、会場の90％以上で既存・仮設の施設が利用されます！」と紹介し