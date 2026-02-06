お笑いタレント・やす子（27）が6日に公式X（旧ツイッター）を更新。衆院選（8日投開票）の期日前投票を済ませたと報告した。やす子は「期日前投票行ってきました〜！！」とポスト。「20連勤くらいしてるやす子でも行けるよ〜すぐ終わるから皆さんもぜひ〜はい〜」とユーザーに呼びかけていた。