◇プロ野球・巨人2軍春季キャンプ 第2クール2日目(6日、宮崎市)第2クール2日目を迎えている巨人の2軍春季キャンプ。グラウンドではミニゲーム形式の練習が行われ、小林誠司選手が全力プレーで場をわかせました。この練習は、打席からノックを行い、同時にランナーがスタート。野手陣が打球を追い、ランナーをアウトにすべく送球を行うものです。ノックと同時にスタートした小林選手でしたが、野手陣がボールを後逸。小林選手がダイ