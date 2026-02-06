WBC台湾代表に選出された西武・林安可（28、リン・アンコー）が6日、取材に応じ「選ばれたことはとてもうれしい。全力で自分の準備をしたい」と意気込みを語った。同日に行われた南郷キャンプではライブBP（実戦形式の打撃練習）で「侍ジャパン」のサポートメンバーに選ばれた隅田と対戦。初球の直球でバットを折られたが「（キャンプで）初めて生きたボールを見て、まだ準備はできてないという感覚もあるんですけど、どんどん