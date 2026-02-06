お笑い芸人の小籔千豊（52）、フリーアナの豊崎由里絵（37）が6日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。明石家さんま（70）について語った。番組では、芸能記者の中西正男氏がさんまの仕事ぶりについて「リハーサル120％、本番は200％で臨む」と紹介。これについて小籔は「頭下がりますね。逆やないとアカンのに、僕なんかリハ2％、本番90％ですね」と脱帽した。MCの青木源