根幹をなす３つの思想 自分を読み解くために覚えておきたい考え方 四柱推命は「陰陽思想」「五行思想」「十干十二支」という古代中国の3つの思想から成り立っています。 1つ目の陰陽思想は四柱推命をはじめ、易経や九星術、風水など、ほぼすべての東洋占術のベースとなっており、宇宙万物すべては「陰」と「陽」から成り立っているという考え方です。相反する2つのものがどちらかに偏ることなく、変動を繰り返しなが