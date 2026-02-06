本日愛媛での金融懇親会に出席した増審議委員が会見 過度な利上げで経済の腰を折ってはいけないのは当然 利上げのペースは特に考えてない。いろいろなデータをみて判断する。 現時点で金融政策が後手に回っていいるとは見ていない