日本ディックスは、Pentaconnブランド設立10周年を記念し、同社リケーブル初の「Ultimateシリーズ」を開発。その第1弾として、ハイエンドリケーブル「Wadachi」を2月13日に世界限定200本で販売する。価格は88,000円で、e☆イヤホンとフジヤエービックにて取扱予定。2月6日より予約開始している。 入力プラグは、Pentaconnプラグの最上位モデル4.4mmダイレクト銀メッキOFCプラグを使用。より高解像度