巨人の山口寿一オーナーが６日、宮崎・都城の３軍キャンプを視察しナインに訓示した。２日に中畑清ＯＢ会長が訪問した際はナインからの遠慮がちなあいさつに、開口一番「ちょっと不満がある。何が不満かって言うとあいさつ」と、ダメ出しされていたが、オーナーが室内競技場に入ると「こんにちは！」と元気な声が響いていた。背筋を伸ばしたナインに「おつかれさまです。今年は１軍が新しいチームを作る、と言っていて、投手