【新華社ウルムチ2月6日】中国新疆ウイグル自治区昌吉回族自治州にある国内最大のガス貯蔵施設、中国石油新疆油田呼図壁（フトビ）ガス貯蔵庫は、貯蔵能力が100億立方メートルを超える。貯蔵された天然ガスは、ウルムチや昌吉など新疆北部の都市需要を支えるほか、西部の天然ガスを東部へ送る「西気東輸」プロジェクトを通じ、北京や上海などの都市にも供給されている。（記者/顧莘）