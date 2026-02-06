柔道女子６３キロ級で２００４年アテネ、０８年北京五輪を連覇した谷本歩実さん（４４）の近影がアップされた。日本女子プロゴルフツアーの２００８年賞金女王で２０１１年に引退した古閑美保さんと、音声配信アプリ「ｓｔａｎｄ．ｆｍ」で共演した様子が６日に公開された。古閑さんいわく、出会いは「すっごい古い」そうで、２００８年だという。バラエティー番組で初共演し、共通の友人がいたことから食事に行くことになっ