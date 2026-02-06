３日、障害者に付き添いサービスを提供するボランティアの馬〓睿（ば・しゅんえい）さん。（北京＝新華社配信）【新華社北京2月6日】中国で春節（旧正月、今年は2月17日）の帰省や旅行に伴う特別輸送態勢「春運」が始まって以来、主に北京在住の安徽省出身者で構成される京徽ボランティアチームのメンバーは北京駅で、障害のある乗客の駅構内から外への移動支援や旅行客への道案内など、手助けの必要な人々にサービスを提供し続