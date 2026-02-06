ＮＥＷＳの加藤シゲアキ（３８）が６日、東京・日比谷のシアタークリエで主演舞台「２時２２分ゴーストストーリー」（同所、２月６日〜３月１日ほか）のプレスコールに葵わかな（２７）らと登場した。物語はホラーで、加藤が演じるのは物理学教授で作家役。妻（葵）、娘と引っ越したマイホームで幸せな生活を送るはずが、毎晩２時２２分に起こる不可思議な現象に悩まされる。「幽霊にまつわる話。全く知らなければ知らないほ