奈良競輪場のG3「春日賞争覇戦」は2日目を迎えた。準決一番乗りを果たしたのは土生敦弘（26＝大阪）だった。6R、単騎でも勝負どころを逃さずに豪快に捲って1着をもぎ取った。「積極的なタイプが多くて踏み合いが起きると思い、いいタイミングで行けた。初日が良くないレースだったので、2日目はどこかで仕掛けようと。ダメでも仕掛けようと思った気持ちが良かったと思う」気持ちの強さを前面に出し、冷静な立ち回りでつか