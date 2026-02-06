ドラマ「スケバン刑事」に“ビー玉のお京”役で出演し人気だった女優の相楽晴子が５日、ＳＮＳを更新。５７歳となった現在の姿を公開した。愛車の運転席からの自撮りと思われる写真では、爽やかなブルーのハイネックニットを着用。「誰からもご指名頂くことが無く、めちゃくちゃ余ってたベイビーブルーのアルパカ１００％の毛糸さん…仕方ないので、自分用に薄手で軽いタートルネックのセーターを、パターン無しで編んでみた。