富士山、ピンクの河津桜、そして黄色い菜の花。この「3色の絶景」が同時に楽しめる屈指の花見スポット、神奈川県松田町の西平畑公園で、2026年2月7日（土）より「第27回まつだ桜まつり」が始まります。今年は桜の開花状況に合わせ、例年より早い開幕になります。本格的なミニSL「ふるさと鉄道」での桜のトンネル体験や、眼下を走る本物のロマンスカーを狙う絶好の撮影ポイントなど、鉄道ファンならずとも心踊る春の旅が待っていま