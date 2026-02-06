トヨタ自動車は６日午後２時、近健太執行役員が４月１日付で社長に昇格する人事を発表した。佐藤恒治社長は副会長となる。佐藤現社長は１月に日本自動車工業会の会長に就任。経団連の副会長としての役割も担っていることなどを踏まえ、今回の人事を決定した。近次期社長は１９９１年東北大経済学部卒業後、同年トヨタ入社。経理本部本部長などを経験し、現在は最高財務責任者（ＣＦＯ）を務めている。 出所：MINKABU PRESS