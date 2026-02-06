日本モーゲージサービスが後場に上げ幅を急拡大し、昨年来高値を更新した。同社は６日、２６年３月期の業績・配当予想の上方修正を発表し、これを好感した買いが株価を押し上げた。今期の売上高予想は従来の見通しを４億６０００万円上回る７９億円（前期比４．４％増）、最終利益予想は３億３２００万円上回る１１億円（同１１．９％増）に引き上げた。減益予想から一転、増益を見込む。住宅金融事業において