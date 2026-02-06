ツツミが後場急伸し、２０１５年５月以来、約１０年９カ月ぶりの高値をつけた。きょう午後２時ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の単独決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の３００億円から３３０億円（前期比３２．９％増）、営業利益予想を２５億円から４０億５０００万円（同６８．０％増）、最終利益予想を１７億５０００万円から２７億３０００万円（同３７．４％